Prefeita e vice-prefeito prestam condolências ao governador Mauro Mendes A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL – prestam as mais sinceras condolências... Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL – prestam as mais sinceras condolências ao governador do Estado, Mauro Mendes, pelo falecimento de seu irmão, o produtor rural Jamil Mendes Ferreira. Jamil faleceu hoje (31), em Anápolis, interior de Goiás, aos 65 anos. Flávia e Tião se solidarizam com a família do governador nesse momento de dor. “Que Deus possa confortar os corações e que dê força para todos os familiares do nosso governador para superar essa perda, sempre irreparável, de um ente querido, um membro da família. Envio os mais sinceros pesares e as minhas orações à família Mendes”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Sobrinha de Jorge Fernando homenageia diretor em ‘Êta Mundo Bom!’: ‘Emoção’

Flávia e Tião anunciam capacitação inédita em operação de máquinas para garis da Prefeitura de Várzea Grande

Curso sobre Proteção Integral das Vítimas começa nesta sexta-feira