Prefeitura de Cuiabá fortalece feirantes e reconhece feiras livres como patrimônio cultural imaterial
Neste dia 25 de agosto, Dia do Feirante, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, celebra e reforça o compromisso com os cerca de 850 feirantes que atuam em 40 feiras livres da capital. São trabalhadores presentes todos os dias da semana em diferentes bairros da cidade para garantir o sustento de suas casas.
Neste dia 25 de agosto, Dia do Feirante, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, celebra e reforça o compromisso com os cerca de 850 feirantes que atuam em 40 feiras livres da capital. São trabalhadores presentes todos os dias da semana em diferentes bairros da cidade para garantir o sustento de suas casas.
