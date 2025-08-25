Logo R7.com
Prefeitura de Cuiabá fortalece feirantes e reconhece feiras livres como patrimônio cultural imaterial

Neste dia 25 de agosto, Dia do Feirante, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, celebra...

Momento MT

Momento MT

Neste dia 25 de agosto, Dia do Feirante, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, celebra e reforça o compromisso com os cerca de 850 feirantes que atuam em 40 feiras livres da capital. São trabalhadores presentes todos os dias da semana em diferentes bairros da cidade para garantir o sustento de suas casas.

