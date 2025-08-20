Prefeitura de Diamantino lamenta o falecimento do ex vice-prefeito, Sebastião Mendes Neto (Tiãozinho da Guimatra) É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento de Sebastião Mendes Neto (Tiãozinho da Guimatra...

É com profundo pesar que a Administração Municipal de Diamantino comunica o falecimento de Sebastião Mendes Neto (Tiãozinho da Guimatra), empresário, homem público e de fé, que dedicou sua vida à família, ao trabalho e ao bem comum. Atuou como presidente da Associação Comercial e Empresarial de Diamantino (ACID), foi vice-prefeito de Diamantino no mandato de 2009 a 2012, além de exercer papel importante como líder comunitário e religioso.

Para mais detalhes sobre a vida e legado de Sebastião Mendes Neto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

