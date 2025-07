Prefeitura inicia pavimentação da Rua Maria Amorim de Arruda, no Capão do Pequi As melhorias garantirão mais segurança, conforto e fluidez no trânsito, além de auxiliar no escoamento da água da chuva e prevenir... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

As melhorias garantirão mais segurança, conforto e fluidez no trânsito, além de auxiliar no escoamento da água da chuva e prevenir alagamentos e ainda contemplam uma antiga demanda dos moradores da região. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras, deu início às obras de pavimentação da Rua Maria Amorim de Arruda, no bairro Capão do Pequi. A via possui aproximadamente 1.100 metros de extensão e conecta o bairro 24 de Dezembro à Rodovia dos Imigrantes, funcionando como importante corredor de tráfego para a região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá e TRE-MT firmam parceria para cadastramento biométrico no Mercado do Porto

PF apreende 10 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Ação integrada da PM e PRF apreende 30 quilos de entorpecentes em Pedra Preta