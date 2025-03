Presidência das comissões será definida nesta semana O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), vice-líder do governo na Câmara, informou que a definição para a presidência das comissões... Momento MT|Do R7 17/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), vice-líder do governo na Câmara, informou que a definição para a presidência das comissões permanentes da Casa ficou para a próxima terça-feira (18). A instalação dos colegiados será marcada para quarta (19), impreterivelmente. A informação foi dada após a reunião de líderes partidários na Câmara, na quinta-feira (13). Segundo Benevides, os líderes devem indicar até a próxima terça-feira, às 14 horas, os nomes dos parlamentares que vão ocupar as presidências das comissões e os seus integrantes. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Projeto inclui violência processual na Lei Maria da Penha

Promulgadas novas regras para emendas parlamentares

Parceria fortalece recuperação ambiental em Sorriso