Primeira-dama de MT destaca investimento de R$ 62 milhões no programa SER Família Indígena

Momento MT|Do R7 19/04/2025 - 11h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h05 )

A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, destacou investimento de R$ 62,8 milhões do Governo de Mato Grosso aos povos indígenas, desde 2019, por meio do programa SER Família Indígena, idealizado por ela. Atuando de forma voluntária, ela mobiliza ações e investimentos de diversas secretarias, atendendo demandas dos povos, e é considerada madrinha dos indígenas.

Para saber mais sobre as ações e investimentos que estão transformando a vida dos povos indígenas em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

