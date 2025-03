Produtores veem impacto limitado em plano do governo para reduzir preços dos alimentos O governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir os preços dos alimentos, incluindo a isenção da alíquota de importação... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h07 ) twitter

O governo federal anunciou um pacote de medidas para reduzir os preços dos alimentos, incluindo a isenção da alíquota de importação para itens da cesta básica e o reforço nos estoques públicos. A iniciativa busca ampliar a oferta no mercado interno e conter a inflação dos alimentos, que tem pressionado o custo de vida da população nos últimos meses. No entanto, especialistas e representantes do setor agropecuário avaliam que os efeitos podem ser limitados.

Para uma análise completa sobre o impacto das novas medidas do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

