Programa Remédio em Casa atende 470 pacientes da área urbana do Município Receber o medicamento de uso contínuo em casa é um dos motivos que torna o dia a dia do Severino Pereira da Silva, 57 anos, mais leve...

Receber o medicamento de uso contínuo em casa é um dos motivos que torna o dia a dia do Severino Pereira da Silva, 57 anos, mais leve. Morador de Sorriso desde 1986, há 33 anos Severino teve a rotina totalmente alterada quando perdeu a visão em decorrência do glaucoma. Desde os 24 anos de idade tudo precisou ser adaptado e, com o tempo outras comorbidades como diabetes e hipertensão também surgiram.

