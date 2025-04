Projetos do MPMT são apresentados à Ouvidora Nacional do MP O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) recebeu, na manhã desta terça-feira (1º de abril), a visita institucional da ouvidora nacional... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h27 ) twitter

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) recebeu, na manhã desta terça-feira (1º de abril), a visita institucional da ouvidora nacional do Ministério Público, conselheira Ivana Lúcia Franco Cei. Recebida pela ouvidora-geral do MPMT, procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, a ouvidora nacional conheceu os projetos Ouvidoria Itinerante e Interiorização da Ouvidoria Itinerante, iniciativas que têm aproximado a instituição da comunidade. Para saber mais sobre essa importante visita e os projetos apresentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Eduardo Magalhães propõe programa Domingão Tarifa Zero em Cuiabá

