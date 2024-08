Proposta de Armas para Mulheres em Situação de Risco

Momento MT |Do R7

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (27), defendeu um projeto de lei de autoria dela (PL 3.272/2024) que propõe alterações no Estatuto do Desarmamento, visando permitir o porte de arma de fogo para mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob medida protetiva.

