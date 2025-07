Momento MT |Do R7

PSG atropela Real Madrid e garante vaga na final do Mundial de Clubes Em uma exibição de força e eficiência, o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (09.07), em confronto...

Em uma exibição de força e eficiência, o Paris Saint-Germain goleou o Real Madrid por 4 a 0 nesta quarta-feira (09.07), em confronto válido pela semifinal do Mundial de Clubes, disputado no MetLife Stadium. O resultado avassalador carimbou o passaporte da equipe francesa para a grande decisão do torneio, onde enfrentará o Chelsea.

