Momento MT |Do R7

Qualidade em Alta: Aeroporto de Cuiabá Supera Expectativas Cuiabá, 30 de julho de 2024 – A experiência dos usuários no Aeroporto Internacional de Cuiabá, recentemente ampliado e modernizado...

Cuiabá, 30 de julho de 2024 – A experiência dos usuários no Aeroporto Internacional de Cuiabá, recentemente ampliado e modernizado pela concessionária Centro-Oeste Airports (COA), já mudou: em junho de 2024, todos os Indicadores de Qualidade de Serviço monitorados em pesquisa mensal pela ANAC apresentaram aumento em relação aos do mesmo período do ano anterior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.