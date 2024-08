Queda no Fluxo de Venezuelanos para o Brasil Após Eleições O número de migrantes forçados venezuelanos que entram no Brasil a cada dia diminuiu após as eleições de 28 de julho, na comparação... Momento MT|Do R7 07/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h07 ) ‌



Maduro foi declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) com pouco mais de 51% dos votos, mas o resultado é contestado pela oposição

O número de migrantes forçados venezuelanos que entram no Brasil a cada dia diminuiu após as eleições de 28 de julho, na comparação com a média do mês, segundo dados enviados à ANSA pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

