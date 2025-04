Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, exibe primeira foto do casal em quarto: ‘Te amo’ O cantor Belo, de 50 anos, e a namorada, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, posaram juntos pela primeira vez em foto divulgada pela influenciadora... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h27 ) twitter

Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi, posam juntos pela primeira vez — Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Belo, de 50 anos, e a namorada, Rayane Figliuzzi, de 27 anos, posaram juntos pela primeira vez em foto divulgada pela influenciadora, na noite dessa quarta-feira (16). “Te amo”, escreveu Rayane, que ainda exibiu momentos românticos do casal em um hotel, com direito a decoração no quarto, espumante e piscina privativa.

