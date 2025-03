Receita Federal comunica ao Congresso que Perse deverá ser extinto em abril A Receita Federal informou à Comissão Mista de Orçamento que o limite dos benefícios fiscais da Lei do Perse, de R$ 15 bilhões, será... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 17h07 ) twitter

Audiência Pública - Benefício Fiscal do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – Perse. Dep. Felipe Carreras (PSB - PE)

A Receita Federal informou à Comissão Mista de Orçamento que o limite dos benefícios fiscais da Lei do Perse, de R$ 15 bilhões, será atingido agora em março. Pela lei que regulou os benefícios para o setor de eventos, assim que fique demonstrado pela Receita o alcance do teto, os incentivos têm de ser extintos no mês seguinte.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

