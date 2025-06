Red Bull Bragantino acaba com invencibilidade do Vasco em São Januário Na noite deste sábado, o Red Bull Bragantino quebrou a invencibilidade do Vasco em São Januário ao vencer por 2 a 0, assumindo temporariamente...

Na noite deste sábado, o Red Bull Bragantino quebrou a invencibilidade do Vasco em São Januário ao vencer por 2 a 0, assumindo temporariamente a liderança do Campeonato Brasileiro no início da 11ª rodada. Os gols de Guilherme Lopes e Isidro Pitta garantiram o triunfo do Massa Bruta, que agora soma 23 pontos, superando momentaneamente o Palmeiras.

