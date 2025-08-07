Relator diz que ficou nítida a negligência da Voepass; ouça a entrevista O relator da comissão externa que acompanha na Câmara dos Deputados os desdobramentos do acidente com um avião da Voepass, deputado...

O relator da comissão externa que acompanha na Câmara dos Deputados os desdobramentos do acidente com um avião da Voepass, deputado Padovani (União-PR), disse que houve negligência da empresa na condução de suas atividades. Em entrevista à Rádio Câmara, ele afirmou que, embora a comissão não tivesse como função investigar o caso, ficou nítida a negligência da Voepass.

