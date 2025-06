Reunião da comissão da MP do Fundo social será retomada na próxima terça

Momento MT |Do R7

O reinício da reunião da comissão que analisa a Medida Provisória (MP) 1.291/2025 foi adiado para terça-feira (24), às 14h30. A reunião para analisar o relatório do deputado José Priante (MDB-PA) havia sido marcada inicialmente para o dia 11. A presidente da comissão, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), abriu o encontro e logo anunciou a suspensão da reunião, marcando a retomada para terça-feira (17), o que terminou não ocorrendo. Um novo encontro foi marcado para esta quarta-feira (18). No entanto, a reunião foi novamente adiada para a próxima terça.

