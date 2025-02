Samu atendeu uma média de 5,3 pessoas por hora em 2024

Momento MT |Do R7

Em 2024, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou uma média de 5,3 atendimentos médicos por hora, chegando a 128,7 assistências pré-hospitalares por dia. De acordo com os números do Samu, foram 47.009 atendimentos médicos prestados em 2024, um aumento de 3% em comparação com 2023, quando foram prestadas 45.490 assistências.

