São Paulo empata com Velo Clube em jogo de seis gols e adia classificação no Paulistão Em partida eletrizante na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo deixou escapar uma vitória que parecia garantida e empatou...

Em partida eletrizante na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, o São Paulo deixou escapar uma vitória que parecia garantida e empatou por 3 a 3 com o Velo Clube nesta quinta-feira (9), pela nona rodada do Campeonato Paulista. Luciano (duas vezes) e André Silva marcaram para o Tricolor, enquanto Sillas, Daniel Amorim e Jefferson Nem (nos acréscimos) garantiram o ponto heroico para o time de Rio Claro. Com o resultado, o São Paulo chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer no estadual e perdeu a chance de classificação antecipada às quartas de final.

Não perca os detalhes dessa partida emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: