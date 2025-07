Sebrae e Senai promovem palestra para empreendedores e indústrias em Lucas do Rio Verde Com apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e do projeto InPacto Lucas, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MT... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h57 ) twitter

Com apoio da Prefeitura de Lucas do Rio Verde e do projeto InPacto Lucas, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MT) promovem a palestra "Redução de Custos e Aumento de Produtividade com Tecnologia e Inovação". O evento é voltado para empreendedores e indústrias e será realizado presencialmente na quarta-feira, dia 9 de julho, no Sebrae de Lucas do Rio Verde, a partir das 19h.

