Seca avança, chuva não vem e aumenta risco de incêndios no campo O Brasil entra na última semana de agosto sob alerta para o avanço da seca e para o risco elevado de queimadas em praticamente todas...

O Brasil entra na última semana de agosto sob alerta para o avanço da seca e para o risco elevado de queimadas em praticamente todas as regiões. Apesar da queda de focos registrada ao longo do mês, com índices nacionais mais baixos desde 2019, o cenário segue crítico em áreas onde a chuva não retorna há mais de 30 dias.

