Seciteci oferece curso gratuito de informática básica na modalidade educação a distância

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com inscrições abertas para o curso de Informática Básica, voltado a pessoas interessadas em aprimorar suas habilidades e ampliar as chances no mercado de trabalho. São ofertadas 150 vagas totalmente gratuitas e com aulas transmitidas pela internet.

