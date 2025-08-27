Secretária de Mobilidade é apresentada à equipe e já propõem metas para Cuiabá O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (27) a coronel PM Francyanne Siqueira Chaves Lacerda...

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, apresentou oficialmente, nesta quarta-feira (27) a coronel PM Francyanne Siqueira Chaves Lacerda como a nova secretária de Mobilidade Urbana (Semob). A reunião ocorreu com diretores e coordenadores da pasta, marcando o início de uma nova fase para o setor. Ela atuará na pasta acumulando também a secretaria de Segurança Municipal e assume o lugar interino do secretário de gestão, Ananias Filho.

