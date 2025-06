Sedec participa da Caravana da Sudeco e agiliza acesso ao crédito em Rondonópolis

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) participa da Caravana da Sudeco, nesta segunda-feira (23.6), foi realizada no Rondon Plaza Shopping, em Rondonópolis. O evento itinerante tem como objetivo ampliar o acesso de empresários e produtores rurais a linhas de crédito por meio dos fundos constitucionais FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e FDCO (Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste).

