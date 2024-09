Momento MT |Do R7

Seis prisões em operação contra crimes sexuais e violência doméstica A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste cumpriu seis mandados de prisão preventiva contra investigados...

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Primavera do Leste cumpriu seis mandados de prisão preventiva contra investigados por crimes sexuais e de violência doméstica, durante a Operação Libertação. As ordens de prisão foram cumpridas entre os dias 6 e 10 de setembro, no município.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.