Senadores retornam de visita a presos na Argentina e devem apresentar relatório

Momento MT |Do R7

A presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH), Damares Alves (Republicanos-DF), informou que um grupo de senadores visitou cinco brasileiros que estão presos na Argentina após serem condenados no Brasil pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Eles estão presos desde o ano passado, no aguardo da conclusão do processo de extradição.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: