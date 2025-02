Setor de biodiesel critica adiamento da mistura B15 e alerta para prejuízos econômicos O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu, nesta terça-feira (18.02), adiar o aumento da mistura obrigatória de biodiesel... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 08h26 (Atualizado em 19/02/2025 - 08h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu, nesta terça-feira (18.02), adiar o aumento da mistura obrigatória de biodiesel ao diesel fóssil, que elevaria o percentual para 15% (B15) a partir de 1º de março de 2025. Com a decisão, a mistura permanecerá em 14% até nova deliberação do Conselho.

Para entender melhor as implicações dessa decisão e as reações do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Lançado o livro: Brasil e Mundo Árabe: Negócios, Marketing e Diplomacia

Fique atento: prazo para cadastro de área plantada com soja é prorrogado

Executivo Municipal anuncia reavaliação técnica do bolsa-estágio no prazo de 60 dias