Sob o pôr do sol, Sabrina Sato curte piscina com Zoe e Nicolas Prattes: ‘Domingo’ Sob belo pôr do sol, Sabrina Sato, de 44 anos, aproveitou o fim do domingo (16), curtindo uma piscina com a filha, Zoe, e o maridão... Momento MT|Do R7 17/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sob belo pôr do sol, Sabrina Sato curte piscina com Zoe e Nicolas Prattes — Foto: Reprodução/Instagram

Sob belo pôr do sol, Sabrina Sato, de 44 anos, aproveitou o fim do domingo (16), curtindo uma piscina com a filha, Zoe, e o maridão, o ator Nicolas Prattes, de 27. Nos cliques, a apresentadora mostra uma piscina gigantesca e uma vista paradisíaca. Em um dos cliques, ela posa com a filha sorridente e, ao fundo, um por do sol pra lá de lindo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura está com credenciamentos abertos para empresas de material escolar e de trator com roçadeira

Polícia Civil prende homem que tentou usar carteira de trabalho falsa para abrir conta corrente

PRF recupera veículo furtado em Rondonópolis – MT e prende condutor