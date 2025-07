Tatá Werneck exibe momento especial da filha de 5 anos: ‘Aprendeu a escrever’ Tata Werneck, de 41 anos, usou as redes sociais para exibir mais um momento especial com a filha, Clara Maria, de 5 anos, do relacionamento...

Tata Werneck, de 41 anos, usou as redes sociais para exibir mais um momento especial com a filha, Clara Maria, de 5 anos, do relacionamento com Rafael Vitti. A humorista mostrou a pequena escrevendo algumas palavras em uma lousa e celebrou a nova fase escolar da criança, que completa 6 anos em outubro deste ano.

Leia Mais em Momento MT: