TCE-MT recomenda que Estado e municípios fortaleçam combate à Dengue e Chikungunya
Momento MT|Do R7
12/03/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h30 )

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recomendou ao Governo do Estado e aos 142 municípios uma série de medidas de combate à epidemia de arboviroses que avança sobre o estado. Segundo dados do Ministério da Saúde, até fevereiro já haviam sido confirmadas 3.539 ocorrências de Dengue e 4.094 casos Chikungunya, o maior índice registrado em todo o país.

