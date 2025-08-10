Todas as vítimas fatais de acidente na BR-163 são identificadas Em menos de 24h, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu os exames de necropsia, e as identificações das onze...

Em menos de 24h, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) concluiu os exames de necropsia, e as identificações das onze vítimas fatais do acidente entre um ônibus de passageiros e uma carreta, ocorrido na BR-163, nesta sexta-feira (8.8). As vítimas foram submetidas ao exame de necropsia e posteriormente identificadas pelas impressões digitais (método papiloscópico), nas unidades da Politec de Nova Mutum, Sorriso e Sinop.

