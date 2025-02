UAB Sorriso oferece bacharelado em Administração Pública e Engenharia de Software Na modalidade de Educação a Distância Investir no futuro com flexibilidade de horário é uma excelente oportunidade. Assim, a Prefeitura...

Na modalidade de Educação a Distância

Investir no futuro com flexibilidade de horário é uma excelente oportunidade. Assim, a Prefeitura Municipal em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), está oferecendo mais duas opções de oferece mais duas oportunidades de ingresso ao ensino superior, com graduações de bacharelado, em Administração Pública e Engenharia de Software, na modalidade de Educação a Distância (EaD). Serão disponibilizadas 30 vagas para cada curso, com o período de inscrições até o dia 19 de março.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e garantir sua vaga!

Leia Mais em Momento MT: