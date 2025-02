Vacina contra dengue está disponível aos adolescentes em todas unidades de saúde Conforme o Ministério da Saúde, neste primeiro momento a vacina está disponível somente para as faixas etárias entre 10 a 14 anos “... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 21/01/2025 - 19h08 ) twitter

Conforme o Ministério da Saúde, neste primeiro momento a vacina está disponível somente para as faixas etárias entre 10 a 14 anos “Embora o município de Várzea Grande esteja com estoque de vacinas contra a dengue, em todas as unidades da rede pública, a procura ainda está abaixo do esperado”. O alerta é da gerente de Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde, Alessandra Carrera, que reforça a importância do imunizante, como eficaz no combate à doença.

Saiba mais sobre a vacinação e os cuidados necessários no combate à dengue consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

