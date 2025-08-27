Val Marchiori revela diagnóstico de câncer e faz declaração ao marido: ‘Porto Seguro’ Val Marchiori, de 50 anos, fez uma declaração emocionante ao marido, o advogado Amilton Augusto, após revelar o diagnóstico de câncer... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h58 ) twitter

Val Marchiori, de 50 anos, fez uma declaração emocionante ao marido, o advogado Amilton Augusto, após revelar o diagnóstico de câncer de mama nesta terça-feira (26). A empresária usou o Instagram para agradecer o apoio do companheiro neste momento delicado. “Em meio às incertezas dos exames, das idas ao hospital e das palavras que assustam, encontrei em você o meu porto seguro. No silêncio das madrugadas difíceis e no aperto da mão quando a coragem parecia falhar, senti a força do seu amor me sustentando”, escreveu.

