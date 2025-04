Várzea Grande anuncia investimentos para impulsionar turismo e fortalecer setor de serviços O turismo é um setor estratégico para a economia local, pois gera empregos, movimenta o comércio local e valoriza a cultura e a identidade... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 03h05 ) twitter

O turismo é um setor estratégico para a economia local, pois gera empregos, movimenta o comércio local e valoriza a cultura e a identidade dos várzea-grandenses. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, apresentaram as primeiras medidas adotadas pela gestão municipal para destravar e fortalecer o setor turístico, com ênfase em bares, restaurantes e hotéis da cidade.

Saiba mais sobre as iniciativas que prometem transformar Várzea Grande em um destino turístico de referência consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

