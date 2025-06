Várzea Grande mostra na FIT Pantanal o modo de fazer que resiste ao tempo Em rara oportunidade, visitantes estão tendo a oportunidade de acompanhar de perto a confecção artesanal da viola de cocho e das redes... Momento MT|Do R7 08/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 08/06/2025 - 12h36 ) twitter

Momento MT

Em rara oportunidade, visitantes estão tendo a oportunidade de acompanhar de perto a confecção artesanal da viola de cocho e das redes de Limpo Grande “Minha família era toda ‘coruruíra’, cantava desde pequeno. Quando fui morar num lugar sem viola, derrubei uma madeira e fiz minha primeira, sem ferramenta nenhuma. Hoje tem até maquinário, mas naquele tempo era tudo no facão igual ‘tô’ fazendo aqui”.Feita com madeiras como o sarã-de-leite e o cedro, a viola de cocho é esculpida de um único tronco, com corpo e braço curtos. Cada peça carrega a rusticidade e a beleza de um saber ancestral que é passado de geração em geração, uma cultura que Melitino mantém viva com paixão. “Pra mim, aos 75 anos, é um prazer mostrar esse trabalho. Tem gente que dá valor. Isso não tem preço”.Ao lado, outra tradição ganha forma em fios coloridos e desenhos inspirados na fauna e flora do Cerrado e do Pantanal, são as redes artesanais das mulheres de Limpo Grande que transformam o conhecimento herdado de mães, avós e bisavós em arte e sustento.

