Vício em bets está relacionado a outras dependências, aponta audiência de CPI Em audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBets) nesta terça-feira (1º), debatedores apontaram que a dependência... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h25 ) twitter

Em audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBets) nesta terça-feira (1º), debatedores apontaram que a dependência em fazer apostas tem algo em comum com outros tipos de vícios, sejam eles relacionados a substâncias — como álcool, nicotina, cocaína, heroína, morfina — ou a comportamentos, como dependência a sexo, alimentação e compras. Trata-se do mesmo processo químico que ativa o sistema de recompensa, existente no sistema nervoso central, em que se processa a informação relacionada à sensação de prazer e de satisfação. A dopamina, que é o hormônio ligado a esse sistema, é liberada quando a pessoa aposta, o que reforça a compulsão, aumenta os níveis de excitação, reduz a inibição de decisões arriscadas ou uma combinação de ambos. Para entender mais sobre essa questão alarmante e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende mais dois envolvidos em roubo e cárcere privado em fazenda em Tabaporã

