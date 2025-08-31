Virada Histórica: Brasil vence EUA e garante vaga na final da Copa América de Basquete A seleção brasileira de basquete masculino protagonizou uma virada eletrizante na noite deste sábado (30.08) e garantiu sua presença...

A seleção brasileira de basquete masculino protagonizou uma virada eletrizante na noite deste sábado (30.08) e garantiu sua presença na final da Copa América pelo segundo ano consecutivo. Em um confronto épico contra os Estados Unidos, o Brasil reverteu uma desvantagem de 20 pontos no último quarto para vencer por 92 a 77, em uma exibição de resiliência e talento coletivo.

