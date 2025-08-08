Yasmin Brunet exibe corpo exuberante em dia de praia em Noronha: ‘Sereia no paraíso’
Yasmin Brunet, de 37 anos, compartilhou nesta quinta-feira (7), alguns cliques de biquíni durante sua passagem por Fernando de Noronha, em Pernambuco. A empresária e modelo está acompanhada da amiga Pâmela Sbruzzi, que aparece em uma das fotos. Nas imagens, Yasmin posou com um biquíni preto cavado próximo a rochas em uma das praias da ilha. Ela apostou em fotos mais conceituais, incluindo registros contemplando a paisagem e uma imagem ao lado da amiga.
