Zé Felipe curte dia de piscina com os filhos e declara: ‘Com eles me sinto mais completo’

Zé Felipe, de 27 anos, encantou os seguidores ao compartilhar cliques ao lado dos filhos nesta terça-feira (1). Nos cliques publicados nas redes sociais, o cantor aparece curtindo na piscina com Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo Fonseca, de 9 meses, frutos do antigo casamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

