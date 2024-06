A Vida nas Ruas: nova série da Record Minas mergulha no universo de quem vive nas ruas de BH Especial semanal vai mostrar os dilemas de quem gasta a maior parte do tempo tentando garantir a primeira refeição do dia e um espaço para dormir que seja ao menos coberto

Alto contraste

A+

A-

Levantamento da prefeitura mostra um crescimento de 193% (Reprodução/Record Minas)

Quem anda minimamente por Belo Horizonte, com um olhar mais atento, percebe o aumento do número de pessoas em situação de rua na cidade. A constatação não é só visual. Um levantamento da prefeitura mostra um crescimento de 193% dessa população entre 2013 e 2022. Os dados oficiais do município contabilizam 5.344 indivíduos vivendo nas ruas da cidade, mas o número pode ser maior. Um outro levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) aponta para 13.731 moradores, o que coloca Belo Horizonte em terceira posição, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

Diante de um cenário preocupante, a Record Minas estreia nesta terça-feira (18) a série de reportagens A Vida nas Ruas. O especial semanal vai mostrar quem são as pessoas por trás destes dados. Toda semana, nossas equipes vão às ruas para entender quais são os dilemas enfrentados por quem gasta a maior parte do tempo tentando garantir a primeira refeição do dia e um espaço para dormir que seja ao menos coberto.

O especial estreia no MG Record, a partir das 18h55 e também estará disponível no PlayPlus, plataforma de streaming da Record.