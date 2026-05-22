A Hora da Venenosa: Grupo Chocolate fala sobre sucesso após hit
Os donos do hit “Alô, Virginia” falaram sobre o sucesso da música e deram opinião sobre o fim do relacionamento da influenciadora
Os integrantes do Grupo Chocolate conversaram com a Venenosa, Leila Toledo, e comentaram sobre o sucesso do hit “Alô, Virginia”. O grupo destacou a importância da influenciadora Virginia Fonseca para a repercussão da música e afirmou que a visibilidade ajudou a impulsionar ainda mais a carreira dos artistas. Durante o bate-papo, os integrantes também deram pitaco sobre o término entre a Virginia e o jogador Vinícius Júnior. Em tom bem-humorado, os artistas brincaram dizendo que quem teria “se dado mal” na história foi o jogador.
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