A Hora da Venenosa: Grupo Chocolate fala sobre sucesso após hit

Os integrantes do Grupo Chocolate conversaram com a Venenosa, Leila Toledo, e comentaram sobre o sucesso do hit “Alô, Virginia”. O grupo destacou a importância da influenciadora Virginia Fonseca para a repercussão da música e afirmou que a visibilidade ajudou a impulsionar ainda mais a carreira dos artistas. Durante o bate-papo, os integrantes também deram pitaco sobre o término entre a Virginia e o jogador Vinícius Júnior. Em tom bem-humorado, os artistas brincaram dizendo que quem teria “se dado mal” na história foi o jogador.



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