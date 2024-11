Adolescente é estuprada, atropelada e morta em Sete Lagoas (MG)

Uma adolescente, de 15 anos, foi morta após ser estuprada em Sete Lagoas, a 72 km de Belo Horizonte. Dois homens foram presos pela polícia e confessaram o crime.



Segundo o Boletim de Ocorrência, o corpo de Sophia Louise Gonçalves Rodrigues foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (25), sem roupa em um lote abandonado. Um morador que passeava com o cachorro foi quem viu o corpo e acionou a polícia.



A PM chegou ao local e acionou o SAMU, que constatou o óbito. A perícia também foi acionada e constatou um corte profundo no pescoço, marcas de pneu de carro no corpo de Sophia e indícios de que ela foi estuprada. No chão de terra, ao lado do corpo de Sophia, foi desenhado as iniciais de uma facção criminosa da cidade.



Por meio de cruzamento de informações, a polícia constatou que o corpo é de Sophia. A mãe dela havia registrado o desaparecimento da filha. Segundo a mãe, Sophia saiu na noite interior, na companhia de dois homens, para ir em uma festa e não voltou mais. Os homens seriam Ulisses, de 24 anos, e Gabriel, de 21 anos.



A polícia foi na casa dos suspeitos. Em uma dela, foi encontrado um carro com marcas de sangue na parte debaixo e nos pneus. Em um primeiro momento, os suspeitos negaram o crime e contaram versões diferentes do que teria acontecido. Após o questionamento dos militares, eles contaram ter estuprado e matado Sophia. Sobre a inicial da facção, eles disseram que foi para despistar a autoria do crime. Eles foram presos em flagrante.