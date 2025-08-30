Alteração em ponto de ônibus provoca insatisfação em moradores de Venda Nova, em BH

Moradores da região de Venda Nova, em Belo Horizonte, reclamam da mudança de um ponto de ônibus da linha 624. Agora, eles precisam caminhar até três quarteirões a mais para pegar o coletivo. A BHTrans justificou a alteração devido à necessidade de uma melhor manobra no itinerário. Os usuários, especialmente os mais idosos, demonstram preocupação, já que alguns não conseguem percorrer longas distâncias. Além disso, comerciantes temem que a mudança afete o movimento em seus negócios. A Superintendência de Mobilidade está monitorando a situação e aberta a sugestões dos passageiros.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!