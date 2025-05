Assaltantes rendem motoboy e furtam motocicleta em Belo Horizonte

Um entregador teve sua moto roubada no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte. Após finalizar uma entrega, dois homens armados abordaram o motoboy, levando sua moto e pertences. A vítima, que não reagiu por medo, havia comprado a motocicleta há apenas 15 dias, para complementar a renda com serviços de delivery. "É revoltante demais", desabafou o homem.



