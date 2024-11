Bairro a Bairro: chuva aumenta cratera e deixa moradores de Ibirité (MG) ficam em alerta

Os moradores das ruas Mariana e Ouro Preto, no bairro Parque Durval de Barros, em Ibirité, na Grande BH, vivem sob risco de desabamento de casas, causado pelo agravamento de uma cratera na região. O quadro Bairro a Bairro já esteve no local, no dia 30 de outubro deste ano. Desde então a prefeitura da cidade não realizou as intervenções necessárias. Nos últimos dias, com a intensificação das chuvas, a cratera cresceu e os moradores ergueram barreiras de terra na tentativa de conter o deslizamento e evitar desastres.