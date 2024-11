Bairro a Bairro: Copasa tapa buraco na Grande BH horas após reportagem da RECORD MINAS

No Bairro a Bairro desta quinta-feira (31), o programa retorna para mostrar a resolução mais rápida desde o início do quadro, há um ano e oito meses. Segundo relatos, a situação começou após um serviço de manutenção na rede de esgoto realizado pela Copasa, que teria feito um reparo precário. Horas após o Bairro a Bairro mostrar o drama dos moradores da Rua Maria da Luz Silva, no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, que se assustaram com a cratera que se abriu na rua, a Copasa enviou uma equipe e tapou o buraco. Veja a matéria completa no vídeo acima.