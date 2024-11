Bairro a Bairro: cratera ameaça segurança de moradores e motoristas em Ribeirão das Neves (MG)

No Bairro a Bairro desta terça-feira (29), moradores rua Maria da Luz Silva, no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, denunciam uma enorme cratera que se abriu na via, levando à sua interdição. Segundo relatos, a situação surgiu após um serviço de manutenção na rede de esgoto realizado pela Copasa, que teria feito um reparo inadequado. De acordo com os moradores, essa não é a primeira vez que a rua apresenta problemas relacionados a buracos. Eles temem que a cratera aumente e se aproxime das casas, colocando os imóveis em risco. Veja matéria completa no vídeo acima.