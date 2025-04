Bairro a Bairro: cratera interdita rua e preocupa moradores em Vespasiano, na Grande BH

No quadro Bairro a Bairro desta sexta-feira (25) os moradores do bairro Caieiras, em Vespasiano, na Grande BH, estão preocupados com uma cratera que interditou a rua vereador Sebastião Satilo, levando a insegurança para pedestres e veículos. A situação piorou quando um caminhão pesado passou pela via, ampliando o buraco.



